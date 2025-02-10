عاجـل/ حادث مروّع في جندوبة: اصطدام 3 سيارات وهذه حصيلة الاصابات

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2025/02/10 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تولت فرق النجدة والانقاذ التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، بعد ظهر اليوم الاثنين 10 فيفري 2025، التدخل إثر حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 06 مستوى مفترق منطقة العزيمة، تمثل في اصطدام 03 سيارات.
واسفر الحادث عن اصابة شخصين باصابات متفاوتة الخطورة تم اسعافهم و نقلهم على جناح السرعة للمستشفى الجهوي بجندوبة، حسبما افاد به المتحدث باسم الحماية المدنية.
كما قام فريق الانقاذ بازاحة السيارات من الطريق العام و ذالك بمساعدة اعوان و اطارات فرقة المرور للحرس الوطني بجندوبة .
هذا وتم توجيه 02 سيارات اسعاف حماية مدنية و شاحنة انقاذ و سيارة قيادة من فرقة الحماية المدنية بجندوبة و تعزيزه بسيارة اسعاف حماية مدنية من فرقة بوسالم .

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