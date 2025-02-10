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عاجل/ ترامب: “يمكن الاتفاق مع مصر والأردن بشأن غزة.. فنحن نعطيهم مليارات الدولارات”

2025/02/10 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّه ”يستطيع التوصّل إلى اتّفاق مع مصر والأردن بشأن مستقبل غزة”، مشيرا إلى أنّ “واشنطن تقدم لهما مليارات الدولارات، ما يمنحهما دافعا للمشاركة في الحلّ”.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، كشف ترامب عن خطّته لإعادة إعمار غزّة، قائلا: “سنبني مجتمعات آمنة، قد تصل إلى 6 مجتمعات سكنية، تستوعب 1.8 مليون شخص، بدلا من إبقائهم في الظروف الخطرة التي يعيشون فيها حاليا”.
وأضاف ترامب لفوكس نيوز: “أستطيع أن نتوصل إلى اتّفاق بشأن الموضوع مع الأردن ومصر فنحن نعطيهم المليارات من الدولارات”.
وأكّد ترامب أنّ ”الفلسطينيين الذين غادروا غزة لن يكون لهم حق العودة”، مشدّدا على أنّ “خطّته ستوفر لهم منازل دائمة أفضل مما كانوا يعيشون فيه”.
كان ترامب قد قال، يوم الأحد، إنّه ”ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها”.

سكاي نيوز

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