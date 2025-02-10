عاجل/ صدور أمر بسحب هذه المنتوجات المهرّبة من الجزائر

ارسلت الهيىئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، جميع فروعها بكل الولايات، أمراً لسحب منتوج ما يعرف بشكلاطة دبي وحلوى العين التي دخلت إلى تونس عبر التجارة الموازية، حسبما اكده المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي.

وشدد الرابحي في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الاثنين 10 فيفري 2025، أن أي منتوج غذائي يدخل إلى تونس بطريقة غير قانونية يتم حظره مباشرة.

وأضاف الرابحي أن الملون الإضافي الموجود بالشكلاطة محظور في تونس رغم أنه غير محظور في الجزائر، مشيرا إلى وجوب تطبيق القانون التونسي على أي منتوج يحتوي على إضافات محظورة ومنع توزيعه.

ولفت الرابحي إلى أنه حان الوقت لإيقاف نزيف التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواد مجهولة المصدر.