عاجل/ إعتماد تقنية الـ”VAR” في هذه المباراة

قرّر المكتب الجامعي، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين 10 فيفري 2025، اعتماد تقنية الفيديو المساعد الـ VAR في مباراة الكأس الممتازة، المبرمجة يوم 16 فيفري الجاري، بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

إضافة إلى ذلك، فقد قرّر المكتب ما يلي:

– العمل على تركيز تقنية الفيديو المساعد الـ VAR بداية من الجولة الخامسة إياب في كلّ ملاعب الرابطة الوطنية الأولى.

– إمضاء العقد مع شركة MEDIA PRO الرائدة في مجال تقنية الفيديو المساعد الـ VAR بعقد سيتواصل إلى نهاية عهدة المكتب الجامعي سنة 2029.

هذا وقد أفادت الإدارة الوطنية للتحكيم بأنّها ستدعو مجموعة من الحكام للمثول أمام لجنة المتابعة وأخذ التدابير اللازمة عند الإقتضاء.

وفي هذا السياق قرّر المكتب الجامعي:

– تكليف الإدارة الوطنية للتحكيم بإعداد مشروع للنظام الأساسي للتحكيم وعرضه على المكتب الجامعي للدراسة والمصادقة.

– الإذن للإدارة الوطنية للتحكيم بإستقدام الحكام الأجانب لإدارة المباريات كلما رأت ذلك صالحا.