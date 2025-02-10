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عاجل/ عباس يصدر مرسوما يُلغي رواتب عائلات الأسرى والشهداء والجرحى

2025/02/10 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما يلغي من خلاله نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، حسبما افادت به وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.
كما أفادت مصادر فلسطينية، أن الرئيس محمود عباس ألغى القوانين التي بموجبها يتم تحويل الرواتب الشهرية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات الشهداء.
وقالت المصادر إنه وعلى إثر هذا القرار سيتم إيجاد آلية بمسمى جديد لحل هذه القضية.
وبدوره نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول فلسطيني قوله: “أبلغنا الإدارة الأميركية بقرار الرئيس عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء”.

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