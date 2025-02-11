الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 19): الافريقي في تنقل محفوف بالمخاطر الى جرجيس

تشتمل الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر اقامتها على ثلاث دفعات بداية من اليوم الثلاثاء على مواجهات قوية سواء في اعلى جدول الترتيب او اسفله التي قد تعيد الحسابات في سباقي المنافسة على اللقب وتفادي النزول.

وستتجه الأنظار غدا الى المركب الرياضي بجرجيس أين سيستضيف ترجي المكان صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة النادي الافريقي صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة في مباراة مثيرة سيسعى خلالها كل فريق الى حصد النقاط الثلاث لتشديد الملاحقة على المتصدر الترجي الرياضي. ويدخل أبناء المدرب أنيس بوجلبان اللقاء رافعين شعار الانتصار من أجل تعويض خسارة الجولة الماضية أمام نجم المتلوي بهدف دون رد واعادة التمركز ضمن المراتب الثلاث الأولى المعنية بالمشاركة في احدى المسابقات القارية خلال الموسم المقبل وهي مهمة لن تكون بالسهلة على فريق عاصمة الزياتين رغم امتلاكه أسبقيتي الأرض والجمهور باعتبار أنّ ابناء باب الجديد المنتشين بفوزهم الأحد الماضي على قوافل قفصة 2-1 يتطلعون الى تحقيق فوزهم الحادي عشر في سباق البطولة والرابع خارج القواعد لدعم موقعهم في اعلى سلم الترتيب في موسم يبحثون فيه عن تجديد العهد مع لقب البطولة الغائب عن خزائن النادي منذ 10 سنوات.

ومن جانبه، سيبحث الترجي الرياضي رائد الترتيب برصيد 39 نقطة عن انتصاره الثاني عشر حين يستقبل بملعب حمادي العقربي برادس امام مدارج خالية في ظل العقوبة المسلطة على انصاره نجم المتلوي صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة. وإذ تبدو المهمة للوهلة الاولى في متناول “الأحمر والأصفر” صاحب أقوى خط هجوم بحصيلة 31 هدف باعتبار فترة الانتعاشة التي يمر بها بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية اخرها السبت الفارط امام الملعب التونسي في باردو بالذات بهدف نظيف الاّ أنّ الاداء الذي ما انفك يقدمه نجم المتلوي قد يجعل المقابلة اكثر صعوبة من المتوقع لزملاء الجزائري يوسف البلايلي بعد ان توفق ابناء المدرب عماد بن يونس في الجولات الاخيرة في فرض لونهم على ثلاثي من اندية المقدمة بفوزهم على الترجي الجرجيسي 1-صفر وتعادلهم السلبي مع كل من الاتحاد المنستيري والملعب التونسي في مواصلة لسلسلة نتائجهم الايجابية امام فرق الصدارة من بينها التعادل سابقا امام الترجي الرياضي نفسه 1-1 والنجم الساحلي صفر-صفر فضلا عن الفوز على النادي الصفاقسي 2-1.

وسيكون الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة في مهمة صعبة حين يواجه خارج ميدانه اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة. وبعد ان كسب الرهان في مباراته الاولى على راس الفريق بخماسية كاملة في شباك مستقبل قابس، يطمح المدرب فوزي البنزرتي الى النسج على نفس المنوال والخروج مجددا بالعلامة الكاملة للبقاء في سباق المنافسة على اللقب الذي ينقص خزائن افريق عاصمة الرباط عكس اتحاد بن قردان الذي يمر بفترة انتقالية والساعي في أول مصافحة له مع مدربه الجديد جمال خشارم الذي عوّض سلفه محمد علي معالج، الى تحقيق اول فوز منذ الجولة العاشرة للابتعاد عن دائرة الخطر والدخول في المنطقة الدافئة وذلك رغم افتقاد مساندة جماهيره بسبب العقوبة المسلطة.

وفي الملعب الأولمبي بسوسة، يامل النجم الساحلي صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة الى المضي قدما في مسيرته الوردية تحت اشراف مدربه محمد المكشر عبر تحصيل انتصاره الخامس على التوالي والعاشر في اخر 11 جولة باحتساب الاعتراض الذي كسبه امام قوافل قفصة بغاية تاكيد عودته القوية للمنافسة على اللقب وذلك حين يستقبل مستقبل سليمان صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة الذي سيعمل على ايقاف نزيف النقاط اثر انقياده لخسارتين في الجولتين الفارطتين حتى لا يستبد الشك باللاعبين وتتعكر وضعية الفريق في اسفل الترتيب.

ويشد الملعب التونسي صاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة وبطل مرحلة الذهاب الرحال الى ملعب 15 أكتوبر لملاقاة النادي البنزرتي الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة وعينه على الانتصار لاستعادة التوازن ووضع حد لمسلسل اهدار النقاط في الاونة الاخيرة بعد خسارته في الدربي الصغير أمام الترجي الرياضي صفر-1 وتعادله مع الترجي الجرجيسي 1-1 ونجم المتلوي صفر-صفر في مسعى للعودة الى المراكز الثلاثة الأولى ورفع منسوب الثقة قبل مباراة الكأس الممتازة امام الترجي الرياضي الاحد القادم لكنه سيصطدم بمنافس يعرف صحوة لافتة اذ تمكن النادي البنزرتي في اخر مقابلتين من حصد العلامة الكاملة أمام اتحاد تطاوين 3-1 ومستقبل سليمان 2-0 وهو يمني النفس بمواصلة المشوار على نفس هذه الوتيرة لتحسين ترتيبه والاطمئنان على موقعه في مصاف النخبة بشكل مبكر.

أما المباريات الثلاث المتبقية، فسيكون عنوانها الأبرز الخروج من عنق الزجاجة اذ يستقبل مستقبل قابس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة متذيل الترتيب اتحاد تطاوين برصيد 7 نقاط في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين فيما سيحاول قوافل قفصة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط التوقيع على انتصاره الثالث وتدارك الهزيمتين في الجولتين الماضيتين خارج قواعده أمام الترجي الجرجيسي صفر-1 والنادي الافريقي 1-2 لدى استقباله النادي الصفاقسي صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة والذي ما زال يبحث عن الاستقرار على مستوى النتائج اثر التعادل السلبي المخيب على ارضه الاحد الفارط امام شبيبة العمران صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة التي تتطلع الى أول انتصار لها في البطولة منذ تاريخ 26 أكتوبر من العام الماضي عندما تستقبل الأولمبي الباجي صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة والساعي الى دعم مكانه في وسط الترتيب.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لمقابلات الجولة التاسعة عشرة (كل المقابلات تنطلق على الساعة 14 :

الثلاثاء 11 فيفري 2025

في بنزرت

النادي البنزرتي – الملعب التونسي الحكم خالد قويدر

الاربعاء 12 فيفري 2025

في رادس – (دون حضور جمهور)

الترجي الرياضي – نجم المتلوي الحكم احمد الذوادي

في قفصة

قوافل قفصة – النادي الصفاقسي الحكم هيثم القصعي

في جرجيس

الترجي الجرجيسي – النادي الافريقي الحكم باديس بن صالح

الخميس 13 فيفري 2025

في زويتن

شبيبة العمران – الاولمبي الباجي الحكم حسني النايلي

في سوسة

النجم الساحلي – مستقبل سليمان الحكم باسم بلعيد

في قابس

مستقبل قابس – اتحاد تطاوين الحكم نعيم حسني

في بنقردان – (دون حضور جمهور )

اتحاد بنقردان – الاتحاد المنستيري الحكم محرز المالكي