كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجّلت محطّات الرصد الجوي تهاطل كميّات من الأمطار في عدد من مناطق البلاد، خلال الساعات 24 المنقضية، من السابعة من صباح أمس الإثنين، إلى السابعة من صباح، الثلاثاء، كان أهمها بولاية المنستير ( خنيس 11مليمتر) وولاية زغوان ( 4 مليمتر).

في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:

//ولاية المنستير// خنيس 11/ المنستير 10/ معتمر 9/ بنبلة 3/ قصر هلال 2/ الساحلين 2/ المكنين 1/ طبلبة 1/ المكنين 1/ الوردنين 1/ زرمدين 1/ جمال 1/ صيادة لمطة بوحجر 1

//ولاية زغوان// عين عسكر 4/ جرادو 4/ سد وادي الرمل 1

// ولاية سوسة// النفيضة 3/ بوفيشة 2

// ولاية بن عروس// حمام الانف 2/ بن عروس 2/ بومهل

// ولاية نابل// نابل 2 /تاكلسة 2/ الحمامات 1/ قليبية 1/ دار شعبان 1/ الهوارية 1/ بني خيار 1/ دار علوش 1

//ولاية تونس// الشرقية 1

//ولاية بنزرت// غار الملح

//ولاية المهدية// الشابة 1/ المهدية الميناء 1