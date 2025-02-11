هام/ هذه أبرز امتيازات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي..

قدم رئيس مشروع المبادر الذاتي بوزارة التشغيل والتكوين المهني، محمد الرحماني، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، امتيازات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.

وأضاف محمد الرحماني،في تصريح للإذاعة الوطنية أن المنخرطين في هذا النظام يتمتعون انطلاقا من الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد.

كما يتمتع المنخطون في المبادر الذاتي، بالإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وإمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية.

وأوضح الرحماني، أن المساهمة الوحيدة تتمثل في معلوم جبائي سنوي يقدر بـ 200 د للناشطين داخل المناطق الحضرية و100د بالمناطق الأخرى، مشيرا إلى أن المساهمة الاجتماعية تكون وفقا لطبيعة النشاط.

وفيما يتعلق باختيار النظام الاجتماعي، بين المسؤول بوزارة التشغيل، أنه في السنة الأولى من الانخراط في هذا النظام يدخل المعني مباشرة في الشريحة الأولى ثم يُمكِنه تغيير النظام بداية من السنة الثانية.

وفسر الرحماني، أن هناك نظامين يتمثل الأول في نظام محدودية الأجر حيث تكون المساهمة في حدود 70 دينارا في الثلاثية والنظام الثاني هو العملة غير الأجراء حيث تكون المساهمة الاجتماعية في حدود 228 دينار في الثلاثية ولفت إلى أن كل الأشخاص الذين تقدموا بمطالب للانخراط في المبادر الذاتي اختاروا النظام الثاني.

وشدد الرحماني على أن قانون المالية لسنة 2025 يقدم امتيازات أخرى، تتمثل أساسا في توسيع قاعدة المنتفعين لتشمل المهن الرقمية والإبداعية والصحفيين ووضع خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار مع إمكانية إسناد قروض تصل إلى 15 ألف دينار بمدة إمهال سنة واسترجاع لمدة 7 سنوات.