بشرى جديدة: باحثون يطورون اختبارا جديدا يتنبأ بهذا المرض..

نجح باحثون في جامعة بيتسبرغ الأمريكية في تطوير اختبار جديد للمؤشرات الحيوية، يكشف مرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه بسنوات.

ويتيح الاختبار الجديد اكتشاف التغيرات المرضية المرتبطة ببروتين “تاو”، الذي يوجد بشكل طبيعي في خلايا الدماغ، قبل حوالي 10 سنوات من رصدها في فحوصات الدماغ التقليدية.

وأكد الباحثون أن هذا الكشف المبكر قد يمكّن المرضى من الاستفادة من العلاجات الجديدة في مراحلها الأولية، حيث يكون تأثيرها أكثر فعالية.

وفي الدراسة، استخدم فريق الباحثين تقنيات الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية لتحديد منطقة أساسية داخل بروتين “تاو”، أطلقوا عليها اسم tau258-368، والتي تلعب دورا رئيسيا في تكوّن التشابكات العصبية الليفية.

كما اكتشف الباحثون موقعين جديدين داخل هذا التسلسل، وهما p-tau-262 وp-tau-356، يمكن أن يوفّرا معلومات دقيقة حول حالة “تاو” في المرحلة المبكرة من المرض، والتي قد تكون قابلة للعلاج إذا تم التدخل في الوقت المناسب.