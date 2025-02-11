بداية من الغد: غلق متقطّع للجسر المتحرك ببنزرت

أفادت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت بغلق حركة المرور على الجسر غدا الأربعاء وبعد غد الخميس في فترات متقطعة تدوم كل منها 15 دقيقة لإجراء المعاينات الميدانية اللازمة للشروع لاحقا في أشغال إعادة تبليط الصفيحة المعدنية للجسر وذلك في إطار برامج الصيانة والمتابعة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ببنزرت.

وأوضحت الإدارة الجهوية للتجهيز، في بلاغ لها، أنّه سيتم غلق الحركة المرورية والبحرية غدا الأربعاء لمدة 15 دقيقة مع تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وبعد غد الخميس ما بين منتصف الليل والخامسة صباحا بصورة متقطعة في 4 مناسبات بحساب 15 دقيقة في كل مرة، لذات الغرض.

ودعت ذات المصالح مستعملي الجسر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة بمساعدتها على القيام بهذه المهمة في أحسن الظروف، وفق نصّ البلاغ.