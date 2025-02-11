بطاقة إيداع بالسجن ضد معز دينيز من اجل هذه التهمة.. #خبر_عاجل

اصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، بطاقة ايداع بالسجن في حق الفنان الاستعراضي معز دينيز، من أجل تهمة التحيل، وذلك على خلفية شكايات رفعها ضده 4 متضرّرين بنابل وبن عروس اكدوا فيها ان دينيز تسلم منهم مبالغ مالية هامة مقابل ومضات اشهارية لفائدة محلاتهم، الا انه لم يفي بوعده وغاب عن الانظار.

حيث مكنه المتضرر الأول من مبلغ 10 الاف دينار ،ومتضرر ثاني مبلغ 7 الاف دينار ومتضرر ثالث مبلغ 6 الاف دينار أما المتضرر الرابع فقد مكنه من مبلغ 9 الاف دينار.

هذا وتم ادراج مديرة انتاج بقناة تلفزية معروفة بالتفتيش .