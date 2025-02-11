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في جلسة عُقدت عن بعد بسبب تهديدات أمنية: تأجيل النظر في قضية البراهمي الى هذا الموعد.. #خبر_عاجل

2025/02/11 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة

قررت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، تأجيل النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى يوم 18 فيفري الجاري.
وقد عقدت هيئة الدائرة الجنائية جلستها وحاكمت المتهمين عن بعد، وذلك لاسباب أمنية نظرا لوجود تهديدات جدية، وفق ما اكده رئيس الدائرة.
وقد حضر المحامي عبد الناصر العويني عن بقية اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي الذين اكدوا تمسّكهم بتعليق حضور الجلسات معبرين عن استعدادهم للعدول عن قرارهم في حال الاستجابة لشروطهم المتعلقة بجلب المتهمين لاستنطاقهم وطرح الاسئلة عليهم بخصوص احداث وعملية الاغتيال مطالبين ايضا بتأجيل القضية الى ما بعد شهر رمضان لمزيد تحسن الظروف الأمنية حول جلب المتهمين للجلسة .
ومن جهته بيّن ممثل النيابة العمومية ان النيابة مطلعة على كافة حيثيات الملف وانجزت عدة احكام تحضيرية متعلقة بها وانها جاهزة للترافع في الملف.
هذا ورفض كل من الصومالي ومحمد العوادي شهر “الطويل “قائد الجناح العسكري لتنظيم انصار الشريعة الحظور والمثول امام القضاء .

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