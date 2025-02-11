عاجل/ ملك الأردن: سنستقبل 2000 طفل من غزّة وسأفعل ما فيه مصلحة بلدي

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، عقب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستستقبل ألفي طفل فلسطيني مريض من قطاع غزة.

وأضاف ملك الأردن أن بلاده تعتقد أن هناك سبيل لإحلال السلام والرخاء في المنطقة، مضيفا: “يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر”.

وقال الملك عبد الله إنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح ترامب بشأن غزة.

ورد العاهل الأردني على سؤال عما إذا كانت هناك قطعة من الأرض يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون: “علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي”.

وقال الملك عبد الله إنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح ترامب بشأن غزة.

وقال الرئيس ترامب إنه يعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون.

وأضاف الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أن “الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل”.

وتابع ترامب عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في واشنطن، “أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون”.

وأضاف الرئيس الأميركي: ” أعتقد بنسبة 99 بالمئة أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا”.

وجدد ترامب تصريحاته بالقول “سنسيطر على غزة وستكون السلطة الأمريكية”. وقال ترامب “سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها”.