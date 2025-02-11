عاجل/ هذا موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا..

أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أنّ دخول شهر رمضان 1446 هجري فلكيّا، سيكون يوم 1 مارس 2025 في غرب العالم الإسلامي، ويوم 2 مارس في شرقه، بالنّسبة الى الدول المستأنسة بالحساب وكذلك الدّول الّتي تستوجب الرّؤية البصريّة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنّ رصد هلال شهر رمضان 1446 هجري، سيكون ممكنا في غرب العالم الإسلامي مساء 28 فيفري الجاري، بالآلات البصريّة دون إمكانيّة ذلك بالعين المجرّدة.

وأكدت أنّ الإعلان الرّسميّ لموعد دخول الشّهر المبارك يبقى من صلاحيّات مفتي الجمهوريّة التّونسيّة.