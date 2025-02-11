بعد تأهلها للدور الثالث من بطولة قطر: أول تصريح لأنس جابر..

أعربت النجمة التونسية أنس جابر عن سعادتها بتحقيق الفوز على الصينية تشينوين جينج المصنفة الثامنة عالميا، وتأهلها إلى الدور الثالث لبطولة قطر المفتوحة للتنس اليوم.

وأكدت أنس جابر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب الفوز والتأهل أنها واجهت لاعبة كبيرة من العشر الأوليات على العالم، ونجحت في السيطرة على مجريات اللقاء بعد تأخرها في المجموعة الأولى إلا أنها تمكنت من قلب النتيجة والتقدم في المجموعة حتى أنهتها 6 ـ 2 .

وأضافت أنها دخلت المجموعة الثانية بكل قوة وتركيز واستطاعت أن تلعب على نقاط ضعف اللاعبة الصينية، وأغلقت أمامها الفرص للتقدم ونجحت في الفوز بالمجموعة 6 ـ 2 وبالمباراة لتقصي اللاعبة الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الأخيرة.

وأوضحت أن الفوز الذي حققته اليوم سيكون دافعا كبيرا لها أمام اللاعبة الأمريكية صوفيا كينن والتي ستواجهها في الدور الثالث غدا.. مشيرة إلى أنها أمام فرصة مهمة برغم صعوبة المباراة ومع المساندة الكبيرة التي تجدها من الجماهير العربية والجميع في البطولة ستسعى إلى تحقيق الفوز غدا والتأهل إلى الدور ربع النهائي.