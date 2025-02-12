إتلاف المئات من أشجار الزيتون بهذه الجهة والنيابة تتدخّل.. #خبر_عاجل

تعمد فلاح الحاق أضرار بمئات أشجار الزيتون عبر قطعها بطريقة حادة داخل مقسم فلاحي تسوغه من الدولة بجهة الكريب من ولاية سليانة.

ومن جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة، وفق ما أفاد به موزاييك عيسى القاسمي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة والناطق الرسمي باسمها.

وافاد القاسمي في تصريح لموزاييك بأنه تم اشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بشبهة تعمد متسوغ لمقسم فلاحي على ملك الدولة، مخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وذلك عبر قطعه بطريقة حادة لعدد من أشجار الزيتون داخل المقسم الفلاحي الذي تسوغه من المندوبية الفلاحية بسليانة بمعتمدية الكريب مما ألحق بها أضرارا هامة حيث أن عملية تقليم الأشجار لم تكن حسب المواصفات المعمول بها.

وأكد عيسى القاسمي أنه تقرر تعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق الفلاح من أجل شبهات تتعلق بخيانة مؤتمن موصوفة.