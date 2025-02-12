عاجل/ اجتماع تونسي جزائري حول إصلاح الماليّة العمومية في البلدين



التأم بمقر وزارة المالية، اجتماع تحت إشراف الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي، ضمّ وفدا عن وزارة المالية الجزائرية وعددا من إطارات وزارة المالية التونسية خصّص للتداول حول إصلاح المالية العمومية في كلا البلدين.

وأكّدت الوزيرة بهذه المناسبة على عراقة العلاقات الأخويّة التي تجمع البلدين وحرص قيادة البلدين على تعزيز العمل المشترك وتطوير التعاون الثنائي بينهما.

وثمّنت الوزيرة من جهة أخرى هذه اللقاءات التي تجمع إطارات وزارتي المالية التونسية والجزائرية اعتبارا لدورها في إثراء التجارب المشتركة في إصلاح المالية العمومية وتحسين مؤشراتها.