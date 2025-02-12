ينتحل صفة محامي و يوهم فتيات بإمكانية تسفيرهن إلى دول أجنبية..

أذنت النيابة العمومية بالمنستير بالإحتفاظ بـشخص وإدراج آخر بالتفتيش من أجل “انتحال صفة محامي والتدليس وافتعال وثائق رسمية”، وذلك بعد القبض عليه بمقر سكناه من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمنستير المدينة بعد التنسيق مع النيابة العمومية وحجز وثائق وعقود وتأشيرات مفتعلة.

وقد تبيّن وأنه عمد إلى التحيّل على 05 متضررات عبر إيهامهن عن إمكانيته تسفيرهن إلى دول أجنبية بموجب عقود عمل في مجالات مختفلة بمقابل مادي بلغت قيمة مداخيله الجملية 42 ألف دينار، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

وقد عمد إلى افتعال عقود عمل ووثائق إدارية وتأشيرات مزيفة بالتنسيق مع شخص آخر لإقناعهن أنه تم إرسالها لسفارات أجنبية وهي بصدد الدرس، وعمد إلى إيهام ضحاياه بكونه يعمل كمحامي لتضليلهن.