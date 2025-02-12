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تأجيل إضراب أعوان وإطارات مصنع الفولاذ..

2025/02/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب الفولاذ بمنزل بورقيبة، التابع للاتحاد الجهوي للشغل، تأجيل الاضراب العام للأعوان المبرمج يوم غد الخميس إلى 27 فيفري الحالي، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية بنزرت.

وتقرّر تأجيل الاضراب بعد اتفاق الأطراف الحاضرة على مزيد التشاور ومنح الوقت للسلط المعنية للتدخل لدى مصالح رئاسة الحكومة لفض الاشكال القائم والمتعلق خاصة بمطلب تسوية وضعية الاعوان الذين يشغلون خططا تفوق تصنيفهم الأصلي حسب الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا، ومطلب الترفيع في قيمة منحة المغادرة لاعوان واطارات المؤسسة عند الإحالة على التقاعد.
وأشرف على جلسة اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، بمساعدة رئيسة الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بمنزل بورقيبة رتيبة بلال الازعر، ومتفقدة الشغل امنة الشيخ علي، وبحضور كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي، ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وإدارة الشركة.

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