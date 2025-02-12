عاجل/ من داخل السجن: عبير موسي تتخذ هذا القرار..

قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن موكلتهم قد تعرضت إلى وعكة صحية خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضي (جرثومة في المعدة لم يتضح سببها بعد).

وأضافت الهيئة خلال نقطة إعلامية مساء اليوم أنها كانت في وضعية صعبة (إسهال وتقيؤ) و لم يتم نقلها الى قسم الاستعجالي أو استدعاء طبيب لمعاينتها وتم الاكتفاء باستشارة طبيبة عبر الهاتف وتقديم الأدوية لها، وفق قولها.

وأوضحت هيئة الدفاع أيضا أن موسي تفاجأت صباح اليوم عندما كانت في غرفتها داخل السجن باستدعائها لمكتب الشؤون الاجتماعية ومثولها أمام لجنة التأديب بسبب قيامها بمخالفة تتمثل في حجز صورة، مشيرة إلى انها طالبت بمحضر الحجز ومعرفة من تقدّم بالشكاية بخصوص الصورة المحجوزة.

وقالت الهيئة: “بدينا نستشعرو الخطر.. الماكينة بدات تتحرّك ووتيرتها بدات تزيد وقد تعرّض أعضاء هيئة الدفاع في المدة الأخيرة، و في عدة مرات، إلى اقتحام مكتب الزيارة من طرف اعوان السجن الذين طالبوا بالاطلاع على محتوى الملفات وهي مسألة خطيرة وتمسّ مباشرة مبدإ حماية السر المهني للمحامي..)

وبيّنت الهيئة أن عبير موسي قد أخبرتهم بأنها لم تعد في مأمن على صحتها أو حياتها وأنها قد دخلت رسميا في إضراب جوع وحشي بداية من اليوم الأربعاء.