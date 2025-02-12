عاجل/ رفض الافراج عن رضا شرف الدين واصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس جمعية رياضية..

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء رفض الافراج عن رجل الأعمال رضا شرف الدين، مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس سابق لجمعية رياضية معروفة واحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

ووفق موزاييك فقد نظرت دائرة الاتهام اليوم الأربعاء في القضية المتهم فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لفريق النجم الساحلي رضا شرف الدين الموقوف على ذمة القضية، ومتهمين آخرين محالين بحالة سراح من بينهم أحد أقارب رضا شرف الدين، بالاضافة الى متهم محال بحالة فرار وهو رجل أعمال ورئيس سابق لجمعية رياضية معروفة.

واثر المفاوضة قررت دائرة الاتهام احالة جميع المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ورفض الافراج عن رضا شرف الدين، مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الرئيس السابق للجمعية الرياضية المعروفة.