اتحاد الشغل يطالب بإلغاء كافة “الإجراءات التعسفية” في حقّ النقابيين من أعوان العدلية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره، اليوم الخميس، بإلغاء كافة ” الإجراءات التعسفية” في حقّ النقابيين من أعوان العدلية وهياكلهم النقابية، بسبب نشاطهم النقابي داعيا سلطة الإشراف إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض الجادّ والمسؤول مع الهياكل النقابية حفاظا على المرفق العدلي وإنصافا لأعوانه.

وأدان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بيانه، “بشدّة”، ما وصفه بـ” تعنّت وزارة العدل وإصرارها على التنكيل بالنقابيين، معتبرا ذلك “استهدافا مباشرا للمرفق العدلي” وتشتيتا لجهود العاملين فيه.

وعبّر عن تضامنه المطلق مع أعوان العدلية وهياكلهم النقابية في مواجهة ما وصفه بـ “الممارسات التعسفية ” التي شملت نقلا “تعسفية وغير مبرّرة” وإحالات على مجلس التأديب وعلى التحقيق “بتهم ملفقة” ضد عدد من نقابيي العدلية، داعيا سلطة الإشراف إلى الكفّ عن هذه الممارسات والجلوس إلى طاولة التفاوض الجادّ والمسؤول مع الهياكل النقابية، حفاظا على المرفق العدلي وإنصافا لأعوانه.

وسجّل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تواصل ما وصفه ، ب “حملة استهداف الحق النقابي والانتهاكات الممنهجة ضدّ النقابيات والنقابيين بسبب نشاطهم النقابي”، منذ أكثر من سنتين مؤكدا اعتزازه بالهبّة النقابية التضامنية.