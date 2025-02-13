عملية دهس في ألمانيا..وهذه حصيلة المصابين..#خبر_عاجل

أصيب 15 شخصا على الأقل في حادث دهس وقع اليوم الخميس في مدينة ميونيخ الألمانية، وفقا لما أفادت به صحيفة “بيلد”.

وذكرت الشرطة الألمانية في تصريح نشرته عبر منصة “إكس”، أنها دفعت “بقوات كبيرة” إلى موقع الحادث، فيما أكدت خدمات الطوارئ وقوع إصابات متعددة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن سيارة ركاب صدمت مجموعة من المحتجين المتجمعين في المنطقة. يأتي الحادث عشية انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن غدا الجمعة، والذي من المقرر أن يحضره كل من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث من المتوقع وصولهما إلى المدينة في وقت لاحق اليوم.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو دوافعه، فيما تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها في الواقعة.