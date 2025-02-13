توزر: رفع 12 مخالفة اقتصادية وحجز 890 لترا من الحليب نصف الدسم خلال اليومين الماضيين

نفّذت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، يومي 11 و12 فيفري الجاري، حملة مراقبة اقتصادية استهدفت مختلف المواد الاستهلاكية وبالخصوص مادة الحليب نصف الدسم الذي شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في الطلب تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، وفق المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي.

وأوضح القاسمي أن هذه الحملة شملت مختلف مسالك التوزيع من مزودين ومحلات بيع بالتفصيل وأسواق أسبوعية وعمليات مراقبة على الطرقات في معتمديات توزر ونفطة ودقاش، وأسفرت عن رفع 12 مخالفة اقتصادية تعلقت بالامتناع عن البيع، وإخفاء بضاعة وعدم عرضها للمستهلكين، وعن حجز 890 لترا من الحليب نصف الدسم من أجل ممارسات احتكارية .

وبيّن المصدر أنّ هذه الجهود تتنزل في سياق الاستعداد لشهر رمضان وضمان تزويد الجهة بالمواد الغذائية والاستهلاكية، عبر متابعة وضعية التزويد والتصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات المضاربة والرفع من الأسعار، وفي هذا الإطار يتم توفير حصة يومية من الحليب نصف الدسم تتراوح بين 18 ألف و21 ألف لتر.

كما تتولى الإدارة الجهوية للتجارة متابعة سير التزويد بمختلف المواد بشكل يومي، وتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية للتصدي للتجاوزات، وضمان شفافية المعاملات التجارية خاصة بمسالك توزيع منتجات الدواجن واللحوم الحمراء والخضر والغلال، تزامنا مع إحداث نقاط بيع لحم الخروف المورد بسعر 38 دينارا.