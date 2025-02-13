تحذير هام من أجهزة ذكية لقياس السكري.. #خبر_عاجل

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي إيه” المستهلكين من استخدام الأجهزة “الذكية” التي يتم تسويقها لقياس نسبة السكر في الدم دون وخز الجلد، بحسب ما نشره موقع “لايف سيانس”

ويتم تسويق ساعات و”خواتم ذكية” على أنها قادرة على قياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى وخز الإصبع، ولكن هذه الأجهزة غير مرخصة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ويجب عدم استخدامها، كما حذر المسؤولون الفيدراليون.

ويمكن أن تؤدي القياسات غير الدقيقة إلى دفع الأشخاص إلى تناول جرعة خاطئة من الأنسولين أو غيره من الأدوية الخافضة لسكر الدم، مما يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة، مثل النوبات والغيبوبة.

وتبلغ بعض تطبيقات الساعات الذكية عن مستويات السكر في الدم، ولكن هذه التطبيقات مرتبطة بأجهزة معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية والتي تخترق جلد الشخص، مثل أجهزة مراقبة الغلوكوز المستمرة.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المستهلكين من الساعات الذكية التي يتم تسويقها على أنها تراقب سكر الدم بمفردها مؤكدة في بيان أنها “لم تصرح أو توافق على أي ساعة ذكية أو خاتم ذكي يهدف إلى قياس أو تقدير قيم سكر الدم بمفردها”.

وحذرت من أن المستهلك يجب أن يكون على “علم بأن سلامة وفعالية هذه الأجهزة لم تتم مراجعتها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وأن استخدام هذه الأجهزة قد يؤدي إلى قياسات غير دقيقة لمستويات سكر الدم”.

ولم يسرد تحذير الوكالة أي منتجات محددة ولكنه أشار إلى أن مثل هذه الأجهزة تصنعها عشرات الشركات وتباع تحت أسماء تجارية متعددة، غالباً ما يتم بيعها من خلال الأسواق عبر الإنترنت أو مباشرة من صانعيها.

العربية.نت