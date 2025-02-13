عاجل/ ترامب يتوجّه برسالة للشعب الأردني (فيديو)

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسالة إلى الشعب الأردني بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن

وفي مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على صفحته، قال ترامب “إلى الشعب الأردني العظيم، أنتم مجموعة مذهلة.. أنتم أناس رائعون وأنتم متألقون ولديكم طاقة رائعة، أود أن أقول إن لديكم ملكا هو رجل مذهل وقيادي ولديه قلب جميل وهو يحبكم جدا ويحب بلده وقام بأمور رائعة..”

وتابع ترامب: “الملك عبدالله هو واحد من أفضل القادة في العالم وأريد فقط أن أخبركم أنكم محظوظون به، وأنا أقول ذلك من قلبي أنتم محظوظون جدا جدا به، حفظكم الرب جميعا.. لديكم حياة رائعة وملك رائع”.

يشار إلى أن عشرات آلاف الأردنيين، اصطفوا اليوم الخميس، على جانبي الطريق قرب المطار وحتى بوابة القصر الملكي في عمان لاستقبال العاهل الأردني، لدى عودته من واشنطن بعد لقائه ترامب، تعبيرا عن تأييدهم لموقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.

