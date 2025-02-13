عاجل/ وزير الدفاع في زيارة تفقّد الى القصرين

أدى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، يوم أمس الأربعاء، زيارة تفقّد إلى الوحدات العسكريّة المنتصبة بولاية القصرين، حيث اطلع على الجاهزيّة العمليّاتيّة لمختلف التشكيلات وعلى ظروف عمل وعيش العسكريّين المنتمين إليها.

وأشاد في كلمة ألقاها بالمناسبة بمجهودات كافة العسكريين وتضحياتهم في سبيل حماية الوطن من خطر الإرهاب وحماية الحدود والحدّ من التهريب والتصدي للهجرة غير النظاميّة ومعاضدة المجهود الوطني في مهام النجدة والإنقاذ، معبّرا عن ارتياحه لمستوى الجاهزيّة الذي بلغته مختلف الوحدات، وتطوّر أساليب عملها وقدرات أفرادها على استعمال التجهيزات الحديثة والأسلحة الملائمة لأداء مهامهم بكلّ حرفيّة ونجاعة وفاعليّة.

وشدّد على مواصلة العناية بتطوير مستلزمات الحياة اليوميّة داخل المنشآت العسكريّة ومزيد الإحاطة بالعسكريّين والإصغاء إلى مشاغلهم والتفاعل معهم، داعيا القائمين على هذه الوحدات إلى تكثيف التدريب والتكوين على الرمي العمليّاتي وتحسين اللياقة البدنيّة للمحافظة على نفس مستوى الجاهزيّة في أداء المهام والتصدّي بفاعليّة لمختلف التهديدات المحتملة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.