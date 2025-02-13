سفير مصر يثمّن موقف تونس الرافض لدعوات التهجير

ثمن سفير مصر بتونس باسم حسن “الموقف التونسي الرافض قطعا لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومساندتها للدول العربية المستهدفة”.

وكان السفير المصري التقى اليوم الخميس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، وجرى التباحث بشأن التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في أفق القمة العربية الطارئة المزمع عقدها أواخر شهر فيفري الجاري، وفق بلاغ للخارجية.

وجدد كاتب الدولة بالمناسبة تأكيد “موقف تونس الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ودعمها غير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استعادة كامل أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

كما استعرض اللقاء أهم أوجه التعاون القائم وأبرز الاستحقاقات الثنائية القادمة، لاسيما منها اللجنة العليا المشتركة واللجنة التجارية المشتركة واللجنة القنصلية وعدد آخر من اللجان القطاعية الفنية، من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون الثنائي.

وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين تونس ومصر والرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أفضل مراتبها بما يستجيب لتوجيهات قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.