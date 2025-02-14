وزارة الفلاحة تقول ان ارتفاع درجات الحرارة انتج ظاهرة تسبيل بعض الأصناف من القمح اللّين بصفة مبكّرة

افادت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أنّ التّغيّرات المناخيّة التّي تشهدها البلاد التّونسيّة في السّنوات الأخيرة، وخاصّة منها ارتفاع درجات الحرارة الشّتويّة مقارنة بالمعدّلات العادية، أدّت لتسارع نمو الزّراعات وخاصّة البدريّة منها وبلوغها مراحل نمو متقدّمة.

واضافت الوزارة، في بلاغ الخميس، انه وعلى إثر البلاغات الواردة من الفلاّحين في بعض مناطق الإنتاج حول بداية إسبال بعض الأصناف من القمح اللّين بصفة مبكّرة من الموسم، قامت مصالحها المختصّة بالمعاينات اللاّزمة مشيرة الى أن عمّليات المتابعة الميدانيّة متواصلة وأنّ هذه الظّاهرة لا تشكّل أي تهديد للصّابة في الظّروف الرّاهنة.

واوصت الوزارة الفلاّحين بالإسراع بتقديم كميات الأمونيتر اللاّزم حسب تقدّم الموسم الفلاحي وبالقيام بالمداواة ضدّ الأعشاب الضّارة بمزارع الحبوب تلافيا لإجهاد الزّراعات.