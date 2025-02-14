هذا أول أيام شهر رمضان..#خبر_عاجل

من المقرر أن تتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان 1446هـ يوم الجمعة 28 فبراير 2025م، إذ أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين، وفقا لمركز الفلك الدولي الإسلامي.

وبما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة، نظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي.

على ذلك، من المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 مارس.