منوبة: تدعيم المدرسة الابتدائية الملاحة طبربة كمدرسة مستدامة

تم امس الخميس، تزويد المدرسة الابتدائية الملاحة طبربة من ولاية منوبة، بمجموعة من الأشجار لغراستها، وادوات بستنة وحاويات لتركيز منظومة فرز للنفايات تساهم في نشر ثقافة التدوير وإدارة النفايات بطرق مستدامة، بالاضافة الى خزان ماء يُخصّص لتخزين مياه الأمطار وإعادة توزيعها يكون مصدرا طبيعيا لريّ المساحات الخضراء داخل المدرسة، ويعزز الوعي بأهمية الموارد المائية وتثمين مياه الأمطار للريّ وطرق استغلالها المستدام.

يأتي ذلك بعد اختيارالمدرسة الابتدائية الملاحة طبربة، كمدرسة مستدامة بولاية منوبة، ضمن البرنامج الوطني لمواصلة توسعة شبكة المدارس المستدامة الذي سيشمل السنة الحالية التدخل في 24 مؤسسة تربوية تشمل مختلف ولايات الجمهورية في اطار الشراكة بين وزارة التربية ووزارة البيئة بهذا الشأن، وضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية المدرسية وفق معايير صديقة للبيئة، وفق تصريح المكلف بالشؤون الثقافية بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية شكري القصعاوي لصحفية “وات”.

وستمكن هذه الاليات من تحسين الفضاءات المدرسية وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة والتربية على التنمية المستدامة في الوسط التربوية، بتعويد الناشئة على المساهمة في العناية بالبيئة وتبني ممارسات صديقة لها، وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه سلامتها واستدامتها.

كما ستدعم البادرة، التي تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الساعية لإدماج البعد البيئي في المناهج التربوية والممارسات المدرسية اليومية، أنشطة نادي البيئة بالمدرسة، من خلال تمكينه من الأدوات التحسيسية والكتب والمعلقات التثقيفية التي من شأنها المساعدة في التنشيط والتفاعل مع المسائل المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة.

يذكر ان المؤسسة التربوية الريفية تضم 135 تلميذا، وقد تمت معاينتها مؤخرا من قبل فريق من الوزارة وتحديد حاجياتها البيئية والتدخلات التي يمكن القيام بها كمدرسة مستدامة خضراء صحية ومسؤولة بيئيا.