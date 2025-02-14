عاجل/ قضية الغرقة السوداء بوزارة الداخلية..هذا ما قرره القضاء..

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة رفض مطالب الافراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بما عرف إعلاميا بـ” الغرفة السوداء ” بوزارة الداخلية وتأخير النظر في القضية الى شهر مارس القادم وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد تعهد بالبحث بخصوص القضية المعروفة اعلاميا ” بالغرفة السوداء ” بوزارة الداخلية وذلك اثر حجز عدد هام من الوثائق التي كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة.

وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي واطارات أمنية سابقة عملت على رأس الادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية والادارة المركزية لمكافحة الارهاب وبطاقة جلب قضائية في حق المتهم مصطفى خذر المحال بحالة فرار على ذمة القضية.