”تونس أقوى، تونس تتطور” : في حدث مميز.. أوريدو تعلن رسميا عن اطلاق الـ5G..ومنصور الخاطر يوجه هذه الرسالة للتونسيين..(فيديو)

في حدث مميز ووسط حضور اعلامي كبير تم مساء الخميس 13 فيفري 2025 بالمقر المركزي لشركة اوريدو بالبحيرة الاعلان رسميا عن اطلاق الـ5G تحت شعار “تونس أقوى، تونس تتطور”.

وتم على هامش هذا الحدث الكشف عن Fix Jdid 5G، أحدث ابتكارات Ooredoo تونس في مجال الإنترنت المنزلي والمكتبي، الذي يوفر تجربة اتصال فريدة بسرعات فائقة واستقرار غير مسبوق، ليجعل من الجيل الخامس جزءًا من الحياة اليومية، سواء في المنازل أو في بيئات العمل.

وقدم منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لأوريدو تونس رؤية متكاملة عن تأثير الجيل الخامس على مختلف المجالات، من ريادة الأعمال إلى التعليم، ومن الخدمات الذكية إلى الترفيه.

وقال في كلمته أن “إطلاق شبكة الجيل الخامس ليس مجرد تطوير لشبكة الاتصالات، بل هو خطوة استراتيجية نحو المستقبل ومفتاح لاقتصاد رقمي أكثر تنافسية، ولمجتمع أكثر تطورًا وفق تعبيره.

في هذا السياق ، أكد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لأوريدو تونس في تصريح اعلامي على هامش هذا الحدث أن اطلاق الجيل الخامس ليس نتيجة عمل يوم او يومين وانما أتى نتيجة لعمل سنوات قام به فريق تونسي جبار.

وأضاف في ذات السياق ” اليوم سأكون متواجدا في غرفة العمليات وسأشرف على متابعة الشبكة لم تواجهنا صعبات كثيرة لكن قمنا بعمل جبار ومتنوع في آخر سنوات من تحديث الربط الدولي ومن تحديث المواقع ومن تحديث ربط الألياف وبناء مركز البيانات والتعامل مع الاقتصاديات بشكل عام”.

أكد منصور الخاطر أنهم جاهزون اليوم وبعدد كبير لاطلاق أكبر عدد من المحطات لولوج ووصول الجيل الخامس بسرعة تدفق كبيرة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع التونسي وخاصة الشباب.

وفي ختام كلمته عبر منصور راشد الخاطر عن شكره وامتنانه لوزير الاتصال كما وجه رسالة لحرفاء اوريديو وجل التونسيين إلى الاستمتاع بهذه التجربة الاستثنائية وفق تعبيره.

هذا وتم أيضا الكشف عن الومضة الاشهارية لاوريدو لـ “الـ5G” المستوحاة من النشيد الوطني التونسي.