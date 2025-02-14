عاجل/ بخصوص العمرة: الديوان الوطني للسياحة يحذر من هؤولاء..

دعا الديوان الوطني للسياحة، اليوم الجمعة، الراغبين في أداء مناسك العمرة للتوجه لوكالات الأسفار المعتمدة والمتحصلة على التراخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الجاري بها العمل.

وتتنزل هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر، عن الديوان، في إطار الحرص على ضمان أرقى مستويات الخدمات المقدمة للمعتمر التونسي، وضمانا لكرامته بالبقاع المقدسة وسعيا لحسن سير مختلف مناسك العمرة في أحسن الظروف.

ونبّه الديوان في هذا الصدد، من التعامل مع الدخلاء والسماسرة أو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، من غير المرخص لهم العمل في المجال، ووجوب مطالبة الوكالة المتعامل معها بإبرام عقد عمرة يبين حقوق وواجبات كل طرف والخدمات الواجب توفرها.

ويمكن الاطلاع على الموقع الرسمي للديوان: www.ontt.tn أو الإتصال مباشرة بمختلف المصالح المركزية والجهوية لتقديم المعلومات اللازمة في الخصوص.