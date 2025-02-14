منظمة الدفاع عن المستهلك تتلقى سنويا حوالي 30 ألف شكاية..!

قال نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي خالد الجمعة 14 فيفري 2025، إن المنظمة تتلقى سنويا حوالي 30 ألف شكاية بمعدل 3000 شكاية في الشهر، مشيرا إلى أنه يتم حل الإشكاليات بنسبة 70 بالمائة.

وأضاف المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية أن الهيئة تتلقى على مستوى المكتب الوطني 25 شكاية في الشهر تتعلق بالشراء عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الترويج عبر القنوات التلفزية ، داعيا إلى ضرورة التثبت من المنتوج خاصة في ما يتعلق بالمواد شبه الطبية.

وأوضح في ذات السياق إلى أنه يتم إحالة التشكيات بنسبة 90 بالمائة إلى مصالح وزارة التجارة المختصة في ردع المخالفات التجارية كما يتم التدخل عن طريق مجلس المنافسة في الاشكاليات ذات الصبغة العامة على غرار المتعلقة منها بشركات الاتصالات ومسدي خدمات الهاتف الجوال وشركات تعليم السياقة.

وأكد أن القانون الأساسي للهيئة يخول لها الالتجاء إلى القضاء للدفاع عن المستهلكين، لكن هناك صعوبات على مستوى الإمكانيات نظرا لأن المنظمة تعتمد التطوع وتفتقر إلى التمويل وفق تعبيره.