وكالة الطاقة الدولية: توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء ب4 بالمائة إلى غاية 2027..

توقعت وكالة الطاقة الدولية, اليوم الجمعة, نمو الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 4 بالمائة الى غاية 2027, مدفوعا باستعماله المتزايد في القطاع الصناعي, أجهزة التكييف ومراكز البيانات.

وذكرت الوكالة في آخر تقرير لها, أنه من المتوقع أن يبلغ نصيب الاقتصادات الناشئة والنامية نحو 85 بالمائة من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء, مشيرة إلى وجود تقديرات توحي بأن تشكل الصين أكثر من نصف هذه الزيادة بمعدل نمو قدره 6 بالمائة على أساس سنوي حتى العام 2027.

وأضافت بأن الطلب على الكهرباء في الصين ينمو بشكل أسرع منذ 2020, مدفوعا بنشاط القطاع الصناعي وتوسعه السريع, خصوصا تلك المعتمدة بكثافة على الكهرباء لتصنيع الألواح الشمسية, البطاريات, المركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها.

كما اعتبرت الوكالة استخدام مكيفات الهواء, مراكز البيانات وشبكة الجيل الخامس عوامل أخرى مساهمة في هذا النمو.