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عاجل/ تعرّض تلميذ للطعن من زميله: الكشف عن حقيقة الحادثة..

2025/02/14 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا حول تعرض تلميذ للطعن بسلاح أبيض، من قبل زميله، داخل المعهد الثانوي المنار، بمدينة القصرين.
وحسبما نقلته موزاييك اليوم الجمعة 14 فيفري 2025، عن مصدر مسؤول، فان الحادثة تتمثل في “تعرض تلميذ لإصابة على مستوى الفخذ بعد أن قام زميله بدفعه أثناء لعبهما فترة الراحة الصباحية في المعهد المذكور”.
هذا وتدخلت الحماية المدنية لنقل التلميذ للعلاج بالمستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين، قبل مغادرته له في وضع صحي جيد، وفق ذات المصدر.
كما اوضح المصدر المسؤول أن “مدير المعهد الثانوي المذكور قد اتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عقب الحادثة”.

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