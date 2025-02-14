عاجل/ دعوة الى مراجعة تعريفة الكهرباء والماء لفائدة العائلات التونسية

دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إلى ضرورة مراجعة التسعيرة التفاضلية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لفائدة العائلات التونسية.

وبيّن لطفي الرياحي، في تصريح اليوم الجمعة 14 فيفري 2025 للإذاعة الوطنية، ان الصوناد اعتمدت سعرا تفاضليا على استهلاك 20 م3 في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الاستهلاك العائلي 70 م3، وبالتالي لابد من مراجعة التعريفة المعمول بها حاليا.

من جهة أخرى طالب المتحدث بضرورة إقرار سعر تفاضلي على مستوى تعريفة الكهرباء قياسا بالأسعار التفاضلية المخصصة لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وشدّد في نفس السياق على أهمية أن يتماشى استهلاك التونسي للماء والكهرباء مع الأجر الذي يتقاضاه، موضحا أن المعدل العالمي لنفقات الماء والتيار الكهربائي لا يجب أن يتجاوز ما بين 2 و3 بالمائة من الدخل الأسري.