عاجل/ قضية فساد مالي وإداري: هذا ما تقرّر ضد رجل الأعمال ماهر شعبان

عاجل/ تعرّض تلميذ للطعن من زميله: الكشف عن حقيقة الحادثة..

عاجل/ ضبط سيّارة مُحمّلة بأمعاء حيوانات كانت ستُهرّب نحو الجزائر

وكالة الطاقة الدولية: توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء ب4 بالمائة إلى غاية 2027..

عاجل/ دعوة الى مراجعة تعريفة الكهرباء والماء لفائدة العائلات التونسية

2025/02/14 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع

دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إلى ضرورة مراجعة التسعيرة التفاضلية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لفائدة العائلات التونسية.
وبيّن لطفي الرياحي، في تصريح اليوم الجمعة 14 فيفري 2025 للإذاعة الوطنية، ان الصوناد اعتمدت سعرا تفاضليا على استهلاك 20 م3 في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الاستهلاك العائلي 70 م3، وبالتالي لابد من مراجعة التعريفة المعمول بها حاليا.
من جهة أخرى طالب المتحدث بضرورة إقرار سعر تفاضلي على مستوى تعريفة الكهرباء قياسا بالأسعار التفاضلية المخصصة لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وشدّد في نفس السياق على أهمية أن يتماشى استهلاك التونسي للماء والكهرباء مع الأجر الذي يتقاضاه، موضحا أن المعدل العالمي لنفقات الماء والتيار الكهربائي لا يجب أن يتجاوز ما بين 2 و3 بالمائة من الدخل الأسري.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn