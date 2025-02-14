تونس أوّل من أطلق خدمات الجيل الخامس في شمال إفريقيا

اعتبرت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، محرزية العوني، أن “الجيل الخامس ليس مجرد تحديث تقني بل هو وسيلة ستمكن قطاع الاتصالات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومواكبة التطور، الذي يشهده العالم”.

وأضافت أنّ هذه “التقنية ستمكننا من تحقيق نقلة نوعية في المجال الرقمي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولجلب الاستثمارات الوطنية والدولية”.

وأكّدت أنّ “تونس هي البلد الوحيد في شمال افريقيا، الذّي أطلق هذا الجيل من الاتصالات، التّي انخرط فيها المشغلون الثلاثة في البلاد”.

واعتبرت أنّ إطلاق خدمات الجيل الخامس يعد خطوة هامّة في سبيل تحقيق التطور في عديد المجالات وتعزيز القدرة التنافسية لعديد القطاعات، إضافة الى المساهمة في فتح الباب امام الابتكار والتجديد في عديد القطاعات على غرار قيادة الاعمال وبعث المشاريع الرقمية المبتكرة.

كما من شأنه، حسب المسؤولة، ان يساعد الشركات الناشئة، بالاساس، على تطوير تطبيقات وحلول ذكية ويعزز البنية التحتية الرقمية والمنظومات في القطاعات الحيوية وبالتالي تحقيق التحوّل الرقمي ورقمنة الادارة.

وبشأن مدى توفر البنية التحتية الضرورية لاستغلال الجيل الخامس، أشارت المسؤولة، أنّ الجيل الخامس من الاتصالات سيغطي كامل تراب الجمهوريّة، عبر الربط مع الشبكات الاتصالية ذات التدفق العالي والعالي جدا.

وأشارت إلى أنّ المشغلين الثلاثة بتونس بادروا بتحديث شبكاتهم عبر إضافة مكوّنات جديدة على مستوى المنظومات والأجهزة مما عزز جهوزيتها لهذه التجربة الجديدة ومكنها من احترام الموعد المحدد مسبقا لاطلاق التشغيل (منتصف ليل، الخميس 12 فيفري 2025 ) بالتزامن في كل ولايات الجمهورية.

وتابعت المسؤولة “انجزنا على مستوى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تجارب نموذجية حول الجيل الخامس منذ 2020، شملت كل التقنيات المستعملة وقوّة التدفق وسرعة الاستجابة، وانجزنا ختبارات بمناسبة انعقاد القمة الفرنكفونية بتونس (جربة 20/19 نوفمبر 2022)”.

وبخصوص الفرق بين الجيلين الخامس والرابع، أشارت العوني، إلى أن الأمر يتعلّق كان يتعلق مع الجيل الرابع بسعة التدفق مع استجابة متوسطة، بينما يتميّز الجيل الخامس بسرعة الاستجابة، التي ستكون آنية مع توفير تطبيقات وخدمات حينية تشمل كل القطاعات الحيوية تمكن من التحول نحو فلاحة ذكية وصحة ذكية وغير ذلك.