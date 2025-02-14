عاجل/ هيئة السجون ترُد على اتهامات بسوء المعاملة والتقصير الطبي

أفاد الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي بأنّ الوضعيات الصحيّة لبعض المودعين والمودعات بالسجن عادية ولا صحة لما يشاع على الإطلاق ولما يتم الترويج له بالنسبة لتعكر الحالات الصحية للبعض.

وأكد الكوكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي نفيا قطعيا ما يروج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين.

وأبرز أن ظروف الإيداع عادية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان وأنّ الهيئة العامّة للسجون تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية سواء المباشرين بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية وذلك حسب ما تتطلبه الوضعية الصحية من خلال إجراء بعض العيادات الخارجية أو التحاليل أو الكشوفات الطبية، وهو إجراء معتمد لكافة المودعين ودون استثناء .

وبيّن في هذا الجانب أنّه تم في هذا الإطار اقتناء وتهيئة سيارات معدة ومهيّئة لنقل المودعين المشمولين بالمتابعة الصحية خارج الوحدات السجنية، وإحداث وتهيئة بعض الفضاءات على غرار فضاءات العلاج الطبيعي، ومركز طبي بسجن الرابطة لقربه من معظم المستشفيات العمومية المتواجدة بأحواز السجن المذكور.

وذكّر بأن عدد العيادات الطبية والتدخلات الصحية لفائدة المودعين والمودعات بلغ في مجمله قرابة 300 ألف تدخل خلال سنة 2024 وأنّه هناك من المودعين من تلقى 22 تدخلا صحيا في فترة شهرين متتاليين.

كما أكّد أن جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية في إطار الإحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات أو مختلف المتداخلين وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية وغير خاضعة للاجتهادات الفردية، وتُطبّق على الجميع دون استثناء وفقا لنظام الوحدات السجنية ومتطلباتها الأمنية.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أكّدت مؤخّرا تدهور الحالة الصحية لكل من الصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب كما انّ حركة النهضة أصدرت كذلك بيانا تحدّثت فيها عن تدهور الحالة الصحية لكلّ من نورالدين البحيري ومنذر الونيسي.