إطلاق مشروع “لُمجتي” لتوفير وجبات صحية لقرابة 5 آلاف تلميذ في هذه الولايات

أعلنت هالة بالنور عضو جمعية « رحلات تضامنية » عن انطلاق مشروع « لمجتي »، غدا السبت، لتوفير وجبات صحية ومتوازنة لما بين 4000 و5000 تلميذ في المدارس الابتدائية.

وأفادت في تصريح ل(وات) أن هؤلاء التلاميذ يتوزعون على مناطق ريفية تشمل تسع ولايات وهي: توزر، القيروان، قبلي، سليانة، القصرين، باجة، جندوبة، زغوان، ومنوبة.

وأوضحت أن المشروع يعد تجربة نموذجية بتمويل من برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) وبشراكة مع وزارة التربية وديوان الخدمات المدرسية ووزارة الفلاحة. وتشرف جمعية « رحلات تضامنية » على تنفيذه.

وأكدت أن المشروع يسعى إلى تعويض الوجبات الصناعية غير المتوازنة التي يتناولها التلاميذ غالبا في تلك المناطق ليستبدلها بوجبات صحية محلية تعدها عاملات فلاحيات منخرطات في منظمات مهنية فلاحية قريبة من المدارس المستهدفة.