أولياء يُطالبون بمدرسة لأبنائهم.. ما القصّة؟.. #خبر_عاجل

نفّذ عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية ساحة الشهداء بجندوبة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للاحتجاج صحبة ابنائهم على قرار توزيع أبنائهم على مدارس أخرى إثر غلق مدرستهم المهدّدة بالانهيار، وللمطالبة بفضاء مدرسي جديد يحتضن أبناءهم، ولفت انظار السلط لوضعيتهم.

ووفق ما أكّده مصدر إداري لوكالة « وات »، فإن عملية غلق المدرسة أتت بعد ان تلقت الادارة اشعارا يقضي باخلائها فورا باعتبارها مهددة بالسقوط.

ووفق مدير المدرسة، فان الادارة الجهوية سبق وان كلفت خبيرا في البناءات لمعاينة وضعية المدرسة التي تعود لسنة 1964 بعد ان ظهرت على جدرانها تشققات، وبعد ان طالت عدد من اسقفها انهيارات جزئية استوجبت استصدار قرار الغلق والاخلاء الفوري، توقيا من أية المخاطر وحماية لحياة التلاميذ وإطار المدرسة الاداري والتربوي.

وأوضح أن الادارة الجهوية للتربية تولّت تقسيم تلاميذ المدرسة، وعددهم 513 تلميذا، على 4 مدارس داخل ذات المدينة، في انتظار اعادة تهيئة المدرسة وصيانتها.

في المقابل، تعهّد والي الجهة، هشام الحسومي، خلال لقائه اليوم بأولياء التلاميذ، بالبحث عن حلّ لهذا الإشكال، مرجحا اللجوء إلى استئجار مبنى يخصص لتلاميذ المدرسة التي تقرر إغلاقها كحل وقتي في انتظار اعادة تهيئتها بما يضمن سلامة التلاميذ والطاقم الاداري والتربوي.