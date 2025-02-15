اليوم: تونس تستقبل كأس العالم للأندية وهذا برنامج الزيارة.. #خبر_عاجل

تستقبل تونس اليوم السبت 15 فيفري 2025، وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مرفوقًا بشعار كأس العالم للأندية، وذلك في إطار الجولة العالمية التي يقوم بها الشعار قبل انطلاق البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 13 جوان إلى 13 جويلية 2025.

ويتضمن برنامج زيارة وفد الفيفا إلى تونس مجموعة من الفعاليات المهمة، حيث من المنتظر أن تعقد ندوة صحفية بداية من الساعة الثالثة مساءً، سيتم خلالها الكشف عن البرنامج الكامل للزيارة وتفاصيل جولة شعار كأس العالم للأندية.

أما في المساء، فسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع الحدث الأبرز بداية من الساعة السابعة مساءً، حيث سيتم تنظيم احتفال رسمي بشعار كأس العالم للأندية في مدينة الثقافة بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية، إلى جانب ممثلين عن الترجي الرياضي التونسي الذي سيكون ممثل تونس والقارة الإفريقية في البطولة.