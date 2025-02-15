عاجل/ 3 مقابل 369.. انطلاق عملية تبادل الأسرى في غزّة

سلمت كتائب القسام، صباح اليوم السبت 15 فيفري 2025، أسرى الاحتلال الثلاثة إلى الصليب الأحمر في خان يونس، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد اعلنت امس الجمعة، عن أسماء 3 أسرى من الاحتلال تعتزم الإفراج عنهم اليوم السبت، مشيرة إلى أن الكيان المحتل يعتزم الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.

ومن جهته قال الأسير ساغي ديكل حن المفرج عنه اليوم: ”أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة”

من جانبه قال يائير هورن المفرج عنه ”يجب إعادة جميع المخطوفين إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم”

و قال الأسير ساشا تروبنوف المفرج عنه” يجب ألا ننسى بقية المختطفين”