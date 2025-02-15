نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال 2024.. #خبر_عاجل

سجّل اقتصاد تونس نموا بنسبة 1.4 بالمائة لكامل سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات النمو، التّي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت.

وتعتبر الأنشطة الفلاحية المحرك الأساسي لمنحى النمو، اذ تطورت القيمة المضافة بنسبة 12.1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 وذلك بحساب الإنزلاق السنوي.

كما أظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2024 إرتفاعا لحجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.5 بالمائة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية بـ 2.1 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 8.1 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 2.5 بالمائة.

في المقابل، سجل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعا بـ 7.9- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.9- بالمائة.