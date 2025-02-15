هام/ نحو تدعيم أسطول هذه الشركة الجهوية للنقل بحافلات جديدة..

ينتظر أن يتم تمكين الشركة الجهوية للنقل بولاية قابس من 20 حافلة في إطار الصفقة العامة الدولية لاقتناء 418 حافلة جديدة لفائدة الشركات الوطنية والجهوية للنقل، وفق ما أفادت به وزارة النقل، في ردّ على سؤال تقدم به اليها عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة قابس المدينة – قابس الغربية عصام البحري جابري.

وأفادت الشركة في ذات الاجابة، التي نشرها النائب لعموم المواطنين، بأنه سيتم كذلك تدعيم أسطول الشركة بـ25 حافلة مستعملة سيقع تسلمها قبل العودة المدرسية القادمة، كما ستقوم الشركة باقتناء 21 حافلة جديدة في اطار برنامجها الاستثماري.

يشار الى أن جهة قابس، تشهد منذ بداية السنة الدراسية والجامعية الحالية، أزمة في النقل بسبب تراجع أسطول الشركة الجهوية للنقل، الناجم عن تقادم الأسطول والاستعمال المفرط له.

وقد تسبب تقادم الأسطول في خروج عدد كبير من الحافلات عن الخدمة، ما نجم عنه انخفاض عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي من حوالي 115 حافلة الى 86 حافلة، علما أن هذه الحافلات تتعرض بسبب تقادمها الى أعطاب يومية، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من الشركة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.