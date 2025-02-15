بشرى سارة: هذه نسبة امتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة..#خبر_عاجل

كشف مدير ادارة الري بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المؤدب، أن نسبة امتلاء السدود بلغت بحلول يوم 12 فيفري 2025، قرابة 35،4 بالمائة لكن هذه ليست نسبة مطمئنة بشكل كبير، رغم انها تتيح توفير حاجات مياه الشرب الى الصائفة المقبلة.

وأضاف المؤدب أنّ الامطار الأخيرة عززت مخزونات المياه بنحو 37 سدّا من بينها 22 سدّا بالشمال و 8 سدود بالوسط و 6 سدود بالوطن القبلي. وقد تجاوزت التساقطات المعدلات بعديد الجهات، على غرار تطاوين التي سجلت زيادة بنسبة 150 بالمائة عن المعدلات العادية.

وأكد المسؤول أن نسبة امتلاء السّدود وتوفر قرابة 823 مليون متر مكعب من المياه في السدود يعد جيدا مقارنة بالوضعية التي بلغتها البلاد بحلول 20 ديسمبر 2024، والتي سجلت تراجع نسبة الامتلاء الى 6ر19 بالمائة، ما دفع الوزارة الى وضع استراتيجية لتوجيه المنظومة المائية نحو مياه الشرب بالاساس.