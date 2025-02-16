صادم: تداولوا على اغتصابها..الاعتداء على قاصر وايقاف شابين وفتاة..

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالاحتفاظ بشابيْن وفتاة، وذلك إثر تورّطهم في التغرير بفتاة قاصر واغتصابها وإجبارها على استهلاك مواد مخدرة مستغلين مغادرتها لمنزل عائلتها بجهة طبربة من ولاية منوبة.

ووفق ما أوردته اذاعة موزاييك نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع فان تفاصيل القضية تفيد بان فتاة قاصرا تقطن بطبربة غادرت منزل عائلتها والتي تولّت الإبلاغ عن اختفائها في ظروف غامضة وبعد أيام تمّ العثور عليها في وضعية غير طبيعية بإحدى المحطات.

وبسماع الفتاة القاصر، أفادت بأنّها إثر مغادرتها منزل عائلتها شاهدها شخص ثلاثيني وهي تبكي، وكان على متن سيارة فعرض عليها مرافقته، حيث تولى تمكينها من مواد مخدرة ليتولى لاحقا استغلال وضعيتها والاعتداء عليها جنسيا، وعاود الكرّة في اليوم الموالي، كما تعرّضت للتحرش الجنسي من شاب ثان.

وبيّنت التحقيقات أنّ فتاة أخرى من معارف عائلة المتضرّرة، وتقطن غير بعيد عنها ربطت لها الصلة مع شاب آخر يقطن بولاية مجاورة حيث نقلتها إليه ليتولى بدوره اغتصابها.

وتمكّن أعوان الأمن بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة من إلقاء القبض على الفتاة وشابين والاحتفاظ بهم فيما تمّ إدراج المظنون فيه الرابع في التفتيش.

وبإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق، أصدر إنابة قضائية لفائدة إحدى الفرق الأمنية لمواصلة الأبحاث مع التمديد في الاحتفاظ بالمظنون فيهم الموقوفين على ذمّة البحث.