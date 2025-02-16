شركة الملاحة تخصص تخفيضات استثنائية لـ1300 عائلة محدودة الدخل..

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، في اطار تأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف وبأحسن الاسعار، عن تخصيص تخفيضات استثنائية هامة لهذه الصائفة تشمل ما يقارب 1300 عائلة محدودة الدخل (8000 فرد و 1300 سيّارة) وذلك بالاشتراك مع ديوان التونسيين بالخارج.

وأوضحت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها، السبت، انه سيتم من خلال هذه التخفيضات، التي تندرج في اطار سياسة الدولة الاجتماعية، اعتماد تعريفة منخفضة ابتداء من 1372 يورو على خط مرسيليا و 1199 يورو على خط جنوة، خُصّصت لها عدة أماكن موزعة على عدة سفرات، وتشمل هذه التعريفات العائلات المتكونة من 3 أو 4 أفراد من بينهم طفل وسيارة عادية.

وذكرت الشركة في إطار الإعداد للموسم الصيفي لسنة 2025، بأنّ عمليات الحجز قد انطلقت منذ يوم 18 ديسمبر 2024 وفقا لسياستها التّجارية التي تشمل تعريفات تفاضليّة هامة تتعلق بتعريفة الحجز المبكّر (بتخفيض يتراوح بين 25 بالمائة و 39 بالمائة مقارنة بالتعريفة العاديّة) وتعريفة العائلة المتكونة من 3 إلى 7 أفراد من بينهم طفل (وهي تعريفة منخفضة بنسبة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية) ، حسب المصدر ذاته.

وتتضمن التخفيضات، ايضا، تعريفة المرجان (صالحة على مدار السنة وتتميز بتخفيض يتراوح بين 14 بالمائة و31 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية) وتعريفة مرحبا وهي تعريفة خاصة بالمترجلين (دون سيارة) تتميز بتخفيض يتراوح بين 38 بالمائة و 40 بالمائة مقارنة بالتعريفة العادية.

وتمت هذه السنة إضافة تعريفة الحجز المبكر لبقاع محدودة صالحة لسفرات الشتاء والربيع إضافة إلى عدة سفرات صيفيّة مع التمتع بتخفيض يصل إلى 44 بالمائة على خط مرسيليا و إلى 46 بالمائة على خط جنوة مقارنة بالتعريفة العادية.

كما أقرّت الشركة تخفيضا بـ 17 بالمائة على بطاقات الشّحن للانترنت على السّفن خلال الصّائفة وذلك قصد مزيد تيسير عمليات التواصل للمسافرين، وفق البلاغ.