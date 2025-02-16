إنخفاض إنتاج الكهرباء سنة 2024

أشار المرصد الوطني للطاقة والمناجم، إلى أن إنتاج الكهرباء بلغ خلال سنة 2024 حوالي 19393 جيغاواط في الساعة مقابل 19729 خلال سنة 2023، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وفي المقابل أشار المرصد في نشريته الشهرية لشهر ديسمبر 2024، إلى إرتفاع الإنتاج الموجه للإستهلاك المحلي ب 1 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأفاد بأن إنتاج الكهرباء إعتمد بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي، إذ قدرت مساهمته بحوالي 95 بالمائة مشيرا الى ان الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، ساهمت في تغطية 14 بالمائة من الحاجيات الوطنية من هذه الطاقة.

وواصلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإستحواذ على النصيب الأوفر من إنتاج الكهرباء (96 بالمائة) خلال سنة 2024، مقابل تراجع انتاج الكهرباء المستخرجة من الغاز الطبيعي ب 3 بالمائة واستقرار انتاج الكهرباء المستخرجة من الطاقات المتجددة عند مستوى 5 بالمائة وفق ذات المصدر.

وأشار المرصد إلى مواصلة الصناعيين تصدر االمراتب الأولى في استهلاك الكهرباء ب 75 بالمائة من اجمالي طلبات الكهرباء ذات الطاقة العالية والمتوسطة.

وسجلت مختلف القطاعات، بالاساس الصناعات المعدنية الأساسية (9 بالمائة) والصناعات الغذائية والتبغ(5 بالمائة)، تراجعا في المبيعات، مقابل إرتفاع مبيعات الصناعات الكيميائية والبترولية (6 بالمائة).